«Ювентус» пытается перехватить Головина у «Челси»

Туринскийвернулся к идее приобретения полузащитника ЦСКА, сообщает Tuttomercatoweb.

Туринский клуб предпринял новую попытку заполучить игрока и пытается перехватить его у «Челси». Переговоры между лондонцами и ЦСКА о переходе Головина находятся на продвинутой стадии.

В прошлом сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах российской Премьер-Лиги, в которых отметился 5 голами и 3 результативными передачами.

На чемпионате мира — 2018 Головин в составе сборной России дошёл до стадии 1/4 финала. В 4 играх мундиаля он забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. 0