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    «Ювентус» пытается перехватить Головина у «Челси»

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    Туринский «Ювентус» вернулся к идее приобретения полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает Tuttomercatoweb.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    Туринский клуб предпринял новую попытку заполучить игрока и пытается перехватить его у «Челси». Переговоры между лондонцами и ЦСКА о переходе Головина находятся на продвинутой стадии.

  • Источник: «Челси» согласовал трансфер Головина
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    • В прошлом сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах российской Премьер-Лиги, в которых отметился 5 голами и 3 результативными передачами.

    На чемпионате мира — 2018 Головин в составе сборной России дошёл до стадии 1/4 финала. В 4 играх мундиаля он забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. 0

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