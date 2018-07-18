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    Высокая зарплата может помешать трансферу Ди Марии в итальянский клуб

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    Итальянский «Наполи» заинтересован в трансфере аргентинского полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии.

    Анхель Ди Мария
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    Как сообщает Corriere dello Sport, новый главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, который ранее работал с Ди Марией в «Реале», уже общался с игроком по телефону и выразил свою заинтересованность в трансфере.

    Отмечается, что проблемой может стать высокая зарплата Ди Марии. На данный момент аргентинец зарабатывает 10 миллионов евро в год. В то же время «Наполи» готов предложить футболисту 5 миллионов евро в год и контракт на три сезона.

    В прошлом сезоне 30-летний Ди Мария провел за ПСЖ 45 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 9 результативных передач. 0

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