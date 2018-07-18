«Барселона» заработала за прошлый сезон рекордную сумму
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При этом, как отмечается, чистая прибыль клуба за сезон-2017/18 после уплаты налогов составила 13 миллионов евро. Расходы «Барселоны» в минувшем сезоне составили 882 миллиона евро.
Совет директоров испанского клуба также определил стратегию развитию клуба до 2021 года. За три года каталонская команда намерена увеличить доход до 1 миллиард евро.
«Барселона» в минувшем сезоне стала чемпионом Испании, а также завоевала Кубок страны. 0