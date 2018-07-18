Доход испанскойпо итогам сезона-2017/18 составил 914 миллионов евро, что является рекордным показателем для каталонского футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

«Барселона» заработала за прошлый сезон рекордную сумму twitter.com/FCBarcelona_cat 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

При этом, как отмечается, чистая прибыль клуба за сезон-2017/18 после уплаты налогов составила 13 миллионов евро. Расходы «Барселоны» в минувшем сезоне составили 882 миллиона евро.

Совет директоров испанского клуба также определил стратегию развитию клуба до 2021 года. За три года каталонская команда намерена увеличить доход до 1 миллиард евро.

«Барселона» в минувшем сезоне стала чемпионом Испании, а также завоевала Кубок страны. 0