ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шаппи Корсанди, журналистПочему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причин
  • 11:40
    • ЦСКА усилился защитником сборной Италии
  • 11:31
    • Зубков переизбран на пост главы Федерации бобслея России
  • 10:22
    • «Зенит» может подписать защитника киевского «Динамо»
  • 08:06
    • Роналду: Надеюсь, смогу помочь «Юве» выиграть Лигу чемпионов
  • 07:52
    • Российские арбитры назначены на матчи Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Vidi FC» — «Дюделанж»: онлайн-трансляция начнется в 21:15

    Vidi FC — Дюделанж: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.07.2018)

    Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    В 21:15 в квалификационном матче Лиги чемпионов начнётся матч «Vidi FC» — «Дюделанж».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!

    Последний матч между собой: «Дюделанж» — «Vidi FC» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Vidi FC»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Vidi FC» — «Дюделанж». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Роналду — в «Ювентусе». Трансфер, от которого выиграют все
  • 11/07/2018 в 13:26
    •
  • Прогноз
  • «Шериф» — «Торпедо» Кутаиси
  • 1,55
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Неудобный соперник
  • «Авангард» Курск — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 1,57
    •
  • «Шериф» продолжит выступление в Лиге чемпионов
  • «Шериф» — «Торпедо» Кутаиси. Прогноз и ставки
  • 1,55
    •
  • Григорчук ведет «Астану» к групповому раунду
  • «Сутьеска» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Иван Ракитич Футбол Хорватия почти взобралась на вершину. Что дальше?Что ждет Хорватию после грандиозного успеха на чемпионате мира-2018 00:550
  • 07:07
    • Стало известно, когда Головин пройдет медосмотр в «Челси»
  • 13:48
    • Марадона: Франция стала чемпионом мира благодаря придуманному пенальти
  • 13:35
    • Бюджет «Ленинградца» составит 100 млн рублей
    Килиан Мбаппе Футбол ЧМ-2018 подарил миру будущего короля спортаНа мундиале в России новыми красками засияла карьера француза Килиана Мбаппе Вчера в 16:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бразильцы «Лудогорца» жаждут голов
  • 4,92
    •
  • 13:18
    • «Динамо» не будет подписывать звездных футболистов
  • 12:57
    • Анри получил предложения от трех клубов
  • 12:41
    • Нападающий «Локомотива» перешел в «Химки» на правах аренды
    Сборная Франции Футбол Дневник ЧМ-2018. Торжествующие французы и несбывшаяся хорватская мечтаО главных событиях заключительного игрового дня на чемпионате мира по футболу в России Вчера в 02:120
  • 12:26
    • Матч за Суперкубок России покажут на общедоступном канале
  • 12:12
    • «Лион» поборется с «Зенитом» за полузащитника сборной Хорватии
  • 11:55
    • «Анжи» отдал нападающего в аренду в «Тобол»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие