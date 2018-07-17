Паредес готов перейти в «Милан»

Леандро Паредес
«Зенит»
24-летний аргентинец хочет вернуться в Италию, где он уже выступал в составе римской «Ромы».
Сообщается, футболиста не смущает наложенный на миланский клуб запрет на выступление в еврокубках в течение двух лет из-за нарушения правил финансового фейр-плей.
Заменить Паредеса в «Зените» может экс-полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель, ставший свободным агентом.
Отметим, что интерес к игроку приписывают и миланскому «Интеру».
В минувшем сезоне Паредес провел 39 матчей в составе «Зенита», забил 6 голов и отдал 10 результативных передач. 0