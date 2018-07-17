Паредес готов перейти в «Милан»

Полузащитник «Зенита»заинтересован в переходе в, утверждает Sky Sport.

24-летний аргентинец хочет вернуться в Италию, где он уже выступал в составе римской «Ромы».

Сообщается, футболиста не смущает наложенный на миланский клуб запрет на выступление в еврокубках в течение двух лет из-за нарушения правил финансового фейр-плей.

Заменить Паредеса в «Зените» может экс-полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель, ставший свободным агентом.

Отметим, что интерес к игроку приписывают и миланскому «Интеру».

В минувшем сезоне Паредес провел 39 матчей в составе «Зенита», забил 6 голов и отдал 10 результативных передач. 0