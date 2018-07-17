Моуринью: Серия А стала одним из самых важных чемпионатов в мире

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал трансфер нападающегоиз «Реала» в «Ювентус».

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Туринский клуб заплатит за португальца 112 миллионов евро.

«С этого момента Серия А стала одним из самых важных чемпионатов в мире. В футболе все может измениться.

Если "Интер", "Милан", "Наполи" и "Рома" тоже будут усиливать свой состав и не согласятся с тем, что "Ювентус" с Роналду вновь и вновь будут побеждать в чемпионате, то все эти изменения могут сильно повлиять на качество игры, эмоции и внимание к Серии А.

Мои поздравления "Ювентусу", трансфер Роналду — это сильный ход в плане футбола, рекламы и маркетинга», — сказал Моуринью в интервью La Gazzetta dello Sport. 0