Моуринью: Серия А стала одним из самых важных чемпионатов в мире

Жозе Моуринью
goal.com
Туринский клуб заплатит за португальца 112 миллионов евро.
«С этого момента Серия А стала одним из самых важных чемпионатов в мире. В футболе все может измениться.
Если "Интер", "Милан", "Наполи" и "Рома" тоже будут усиливать свой состав и не согласятся с тем, что "Ювентус" с Роналду вновь и вновь будут побеждать в чемпионате, то все эти изменения могут сильно повлиять на качество игры, эмоции и внимание к Серии А.
Мои поздравления "Ювентусу", трансфер Роналду — это сильный ход в плане футбола, рекламы и маркетинга», — сказал Моуринью в интервью La Gazzetta dello Sport. 0