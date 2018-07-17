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    «Легия» — «Корк Сити»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Легия — Корк Сити (17.07.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    В 22:00 в матче квалификации Лиги чемпионов начнётся матч «Легия» — «Корк Сити».

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    Последний матч между собой: «Корк Сити» — «Легия» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Легия»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Легия» — «Корк Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

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