«Динамо» не будет подписывать звездных футболистов

Генеральный директорсообщил, что клуб планирует усилить команду новыми футболистами, но о громких именах речи не идет.

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«Что касается трансферной кампании, то никто и никогда не скажет конкретно, это интрига до последнего дня. Конечно, мы планируем усилить команду несколькими новичками. Но, учитывая наши сегодняшние финансовые возможности, вряд ли они будут звездными, однако надеемся, что таковыми они смогут стать у нас. На сегодня "цена-качество" — наш главный постулат», — цитирует Федорова пресс-служба клуба.

В первом туре нового сезона РФПЛ «Динамо» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 29 июля. 0