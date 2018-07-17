Российские арбитры назначены на матчи Лиги Европы

Три российские бригады арбитров во главе сбудут работать на ответных матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщается на сайте УЕФА.

Иванов рассудит матч между шведским «Хеккеном» и латвийским клубом «Лиепая», помогать ему будут Валерий Данченко и Дмитрий Березнев, а также четвертый арбитр Евгений Турбин. В первом матче в Латвии шведский клуб добился разгромной победы — 3:0.

Лапочкин обслужит встречу «Тренчин» (Словакия) — «Будучность» (Черногория), помощниками главного судьи назначены Максим Гаврилин и Александр Кудрявцев, четвертым арбитром станет Виталий Мешков. Первая встреча в Черногории завершилась победой «Тренчина» — 2:0.

Вилков будет работать на матче между азербайджанской «Кешлей» и мальтийским «Бальцаном», его ассистентами будут Алексей Воронцов и Владимир Миневич, четвертым рефери — Алексей Сухой. Первая игра в Та-Кали завершилась крупной победой «Бальцана» — 4:1.

Ответные встречи первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 19 июля. 0