«Челси» может вернуть Чеха в случае продажи Куртуа

Руководствоможет вернуть голкипера, выступающего за, утверждает Sky Sports.

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По информации издания, «синие» попробуют приобрести вратаря в том случае, если голкипер Тибо Куртуа перейдёт в «Реал».

В сферу интересов «Челси» входил также голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель, который был основным вратарём сборной Дании на чемпионате мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что Куртуа близок к переходу в «Реал». У бельгийского голкипера следующим летом истекает контракт с лондонским клубом, поэтому руководство «Челси» готово продать его сейчас, чтобы не допустить бесплатного ухода игрока через год. 0