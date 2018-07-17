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    «Челси» может вернуть Чеха в случае продажи Куртуа

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    Руководство «Челси» может вернуть голкипера Петра Чеха, выступающего за «Арсенал», утверждает Sky Sports.

    Петр Чех
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    По информации издания, «синие» попробуют приобрести вратаря в том случае, если голкипер Тибо Куртуа перейдёт в «Реал».

    В сферу интересов «Челси» входил также голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель, который был основным вратарём сборной Дании на чемпионате мира 2018 года.

    Ранее сообщалось, что Куртуа близок к переходу в «Реал». У бельгийского голкипера следующим летом истекает контракт с лондонским клубом, поэтому руководство «Челси» готово продать его сейчас, чтобы не допустить бесплатного ухода игрока через год. 0

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