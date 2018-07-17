«Челси» может вернуть Чеха в случае продажи Куртуа

Петр Чех
uefa.com
По информации издания, «синие» попробуют приобрести вратаря в том случае, если голкипер Тибо Куртуа перейдёт в «Реал».
В сферу интересов «Челси» входил также голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель, который был основным вратарём сборной Дании на чемпионате мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что Куртуа близок к переходу в «Реал». У бельгийского голкипера следующим летом истекает контракт с лондонским клубом, поэтому руководство «Челси» готово продать его сейчас, чтобы не допустить бесплатного ухода игрока через год. 0