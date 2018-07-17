Усэйна Болта пригласили на просмотр в Австралию

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции ямаецведет переговоры с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс», сообщает AP.

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Австралийский футбольный агент Тони Рэллис заявил, что принципиальная договоренность о шестинедельном просмотре Болта достигнута. По словам агента, сейчас необходимо заручиться финансовой поддержкой Футбольной федерации Австралии (FFA) — владелец «Маринерс» гарантирует выплату 70% зарплаты Болта, остальные 30% должна обеспечить FFA.

«Если он приедет и будет так же хорош, как о нем говорят, то это будет здорово, и я уверен, что стадион будет заполняться каждый раз, когда он будет надевать бутсы», — отметил директор клуба Шон Милекамп.

31-летний Болт, завершивший карьеру в легкой атлетике после окончания чемпионата мира-2017 в Лондоне, не раз говорил о желании попробовать свои силы в профессиональном футболе. В марте он участвовал в открытой тренировке дортмундской «Боруссии», а в июне провел товарищескую игру за норвежский «Стремсгодсет», а после принял участие в благотворительном матче на стадионе «Олд Траффорд», где в составе сборной мира противостоял команде Англии. 0