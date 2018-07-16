Сарри в «Челси» нужны одно-два приобретения

Новый главный тренерподелился ожиданиями от работы в английской Премьер-лиге.

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«В АПЛ работают одни из лучших тренеров мира, будет захватывающе играть против Гвардиолы, Почеттино, Моуринью, Клоппа и остальных. Гвардиола — мой друг, потому и говорит обо мне так хорошо. "Челси" — хорошая команда. Проблема в том, что в Англии есть еще пять-шесть хороших команд», — отметил Сарри в комментарии клубной пресс-службе.

Также тренер заявил, что «Челси» нужно усилить состав: «Думаю, с одним-двумя приобретениями команда сможет играть в мой футбол».

Напомним, ранее «Челси» подписал Жоржиньо, с которым Сарри уже работал в «Наполи».

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