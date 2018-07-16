Роналду не расстраивается из-за ухода из «Реала»

Новичокзаявил, что не расстроен из-за своего ухода из

Криштиану Роналду twitter.com/juventusfc 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Я не расстраиваюсь из-за того, что ушел из "Реала". Это большой клуб. Но при всем уважении ко многим игрокам, находясь на том же этапе карьеры, что и я, они обычно едут в Катар или Китай. Поэтому я признателен "Ювентусу" за предложение присоединиться к столь большому клубу», — сказал Роналду в ходе пресс-конференции, передает Football-Italia.

«Как я уже говорил, период в "Реале" был очень красивой историей, это были прекрасные девять лет, но теперь я делаю новый важный шаг. Я благодарен тем, кто меня поддерживает, и хочу сосредоточиться на новом вызове. Потараюсь продемонстрировать, что я топ-игрок. Мне не нравится находится в зоне комфорта, мне нравятся новые вызовы», — добавил португалец.