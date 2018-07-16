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    «Ювентус» представил Роналду

    Футбол Италии Ювентус Серия A Календарь Серии А
    «Ювентус» провел пресс-конференцию, на которой представил своего звездного новичка Криштиану Роналду.

    Презентация Роналду
    Презентация Роналду
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    Португалец получил футболку с седьмым номером, а также ответил на вопросы СМИ.

    «На мой взгляд, "Ювентус" — это один из лучших клубов в мире. Думаю, что я принял взвешенное решение. Мои друзья и одноклубники давно говорили, что этот клуб мне подойдет. Решение далось мне довольно легко, ведь я выбрал самый большой клуб в Италии. Здесь отличное руководство и отличный тренер, так что в этом плане выбор тоже был прост», — приводит слова Роналду Football-Italia.

    «Чего я еще могу достичь в футболе? Я наслаждаюсь игрой в футбол, я еще по-прежнему довольно молод. Мне всегда нравились новые вызовы: в "Спортинге", "Манчестер Юнайтед", "Реале" и теперь в "Ювентусе". Когда я только начинал играть, я не мог и мечтать о таком количестве трофеев», — отметил португалец.

    «Этот клуб предоставил мне прекрасную возможность, и я благодарен за это. Я горжусь интересом "Ювентуса" ко мне, горжусь тем, что нахожусь здесь, и надеюсь сделать этот клуб еще сильнее. Мы будем бороться за победу в Лиге чемпионов, Серии А и другие трофеи. Надеюсь, мне удастся помочь "Ювентусу" выиграть Лигу чемпионов», — добавил Роналду.

    «Серия А — непростой чемпионат. Но я готов. Возраст не имеет значения. Я хорошо себя чувствую и отлично мотивирован», — подытожил португалец.

    Также Роналду отметил, что приступит к тренировкам 30 июля и надеется дебютировать за «Ювентус» в официальном матче уже 12 августа.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что «Ювентус» отбил половину стоимости Роналду за сутки. 0

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