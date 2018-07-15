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    «Зенит» планирует отдать в аренду троих футболистов

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    «Зенит» прорабатывает варианты с арендой Дмитрия Полоза, Ибрагима Цаллагова и Артура Юсупова в клубы РФПЛ, о чем сообщил руководитель пресс-службы «сине-бело-голубых» Антон Макаренко.

    Ибрагим Цаллагов
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    Этих игроков не оказалось в списке команды, которая отправилась в Австрию на заключительный предсезонный сбор.

    «Тренерский штаб принял решение не брать на третий сбор Артура Юсупова, Дмитрия Полоза и Ибрагима Цаллагова. Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в клубы Премьер-лиги. Пока же игроки тренируются в Петербурге. Егор Бабурин отправился на просмотр в казанский "Рубин", — цитирует Макаренко "Советский спорт".

    В минувшем сезоне Цаллагов и Юсупов на правах аренды выступали за московское "Динамо" и "Ростов" соответственно. Полоз перешел в "Зенит" летом 2017 года и провел сезон в его составе. 0

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