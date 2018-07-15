Роналду изначально хотел перейти в «Наполи», а не в «Ювентус»

Криштиану Роналду
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По данным Football Italia, именно «Наполи» был приоритетным вариантом для Роналду, однако клуб из Неаполя не смог позволить себе серьезные траты, сопутствующие переходу португальца.
Эта сделка с учетом всех расходов, включая зарплату игрока и агентские комиссионные, стоила бы «Наполи» порядка 350 миллионов евро.
«Ювентус» изначально был для Роналду запасным вариантом.
В итоге туринцы купили нападающего за 112 миллионов евро и заключили с ним четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год. Роналду взял в «Ювентусе» 7-й номер, который раньше принадлежал Хуану Куадрадо. 0