Мутко: Настало время изменить систему подготовки игроков

Вице-премьер РФрассказал, что после ЧМ-2018 олимпийский комплекс «Лужники» станет центром развития российского футбола.

«Думаю, что главные матчи сборной мы теперь будем играть в "Лужниках". Там будет воссоздан музей футбола, появится образовательный тренировочный центр российского футбола.

Рассчитываю, что все финалы Кубка России тоже будут проходить в "Лужниках" — это позволит турниру обрести новое звучание и повысить статус Кубка.

"Лужники" помогут нам и в развитии детского футбола, соответствующие методики мы проработали с Немецким футбольным союзом.

Готова программа подготовки детей в возрасте от 10 до 14 лет, запускается программа возраста от 7 до 10 лет, будет запущена "от 14 до 17".

В процессе запуск программы по поиску талантов, ежегодно только со стороны РФС на это будет выделяться около 100 млн рублей.

Настало время оттолкнуться от результата, и, имея повышенный интерес к футболу, изменить систему подготовки игроков, нацелиться на индивидуальную подготовку.

Пора заняться этим по-взрослому, перераспределить ресурсы от трансферов, от продажи игроков частично и на поощрение тренеров, которые готовят футболиста для профессионального спорта», — сказал Мутко ТАСС. 0