«Эвертон» забил 22 гола австрийским любителям

одержал крупную победу над австрийским любительским футбольным клубомв товарищеском матче со счетом 22:0.

Фрагмент матча twitter.com/Everton 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Уже к 17-й минуте «ириски» вели со счетом 6:0, к перерыву — 10:0, а во втором тайме забили деморализованным любителям еще 12 безответных мячей.

В этой встрече Кевин Миральяс забил пять голов, Умар Ниассе и Дженк Тосун по четыре, а Адемола Лукман — три. Дважды отличился Никола Влашич, по одному голу забили Лейтон Бэйнс, Майкл Кин и Мэйсон Холгейт, еще один мяч был забит благодаря автоголу.

Это был первый матч «Эвертона» под руководством португальского тренера Марку Силвы. 0