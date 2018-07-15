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    Де Лаурентис подтвердил информацию о предложении купить Роналду

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    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что ему предлагали осуществить трансфер форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    Аурелио Де Лаурентис
    Аурелио Де Лаурентис
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    По словам функционера, с ним связывался агент португальского футболиста.

    «Нам предлагали купить Роналду. Мендеш, его агент, звонил мне.

    Мы планировали сделать предложение, собирались платить Криштиану процентами от той суммы, которую бы принесло нашему клубу его появление в "Наполи".

    Сумма в 350 миллионов евро, которую "Юве" выплатит, просто недосягаема для нас. Подобный трансфер подтолкнул бы клуб к банкротству», — цитирует Де Лаурентиса La Repubblica.

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