Куртуа прокомментировал информацию о переходе в «Реал»

Голкипер «Челси» и сборной Бельгиизаявил, что не исключает возможности перехода в «Реал».

Через год бельгиец может стать свободным агентом.

«Поговорю со своим агентом и узнаю, какие есть варианты. Могу остаться в "Челси". Люди вечно жалуются на то, что игроки не соблюдают контракты, но ведь не все же.

Может быть, я и останусь, мне нравится Лондон. Не думаю, что в случае непродления контракта такого вратаря, как я, посадят на скамейку. Не исключаю ли перехода в "Реал"? Нет», — приводит слова Куртуа Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов расстаться с вратарем Кейлором Навасом ради приобретения Куртуа. Мадридский клуб готов заплатить за 26-летнего бельгийца 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Куртуа провел за «Челси» 46 матчей во всех турнирах, пропустив 47 мячей. В составе сборной Бельгии Куртуа стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира-2018. 0