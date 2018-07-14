«Локомотив» продлил контракт с полузащитником

Полузащитникподписал новой контракт с сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Соглашение рассчитано на один сезон.

«Очень рад остаться в "Локомотиве". Это мой дом, моя семья и самые лучшие болельщики. Мы добились больших успехов, но впереди не менее сложные испытания, новый сезон, Лига чемпионов.

Совсем скоро присоединюсь к команде на сборах, успел соскучиться по ребятам», — сказал Тарасов.

В составе «Локомотива» 31-летний футболист выступает с 2010 года. За то время он провел 173 матча и забил 12 голов, выиграл два Кубка России и стал чемпионом страны. 0