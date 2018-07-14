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    «Рубин» в контрольном матче уступил «Хайдуку»

    Рубин Товарищеские матчи РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Казанский «Рубин» проиграл хорватскому «Хайдуку» со счётом 0:1 в товарищеском матче на сборе в Австрии.

    «Рубин»
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    Единственный гол был забит на 62-й минуте. Иван Коновалов отразил дальний удар Йосипа Юрановича, но первым на добивании оказался Иван Делич.

    В следующих контрольных матчах «Рубин» встретится с израильским «Маккаби» из города Петтах-Тиква (17 июля) и английским «Редингом» (20 июля).

    Товарищеский матч
    «Хайдук С» — «Рубин» — 1:0 (0:0)
    Гол: Делич, 62 (1:0)«Рубин»: Джанаев (И.Коновалов, 46), Чико (Камболов, 46), Чистяков (Сорокин, 46), Уремович (Гиниятуллин, 46), Байрамян (Махатадзе, 46), Могилевец (Шарафеев, 46), Казанский (Мухаметзянов, 46), Шекари (Базаев, 46. Яковлев, 72), И.Коновалов (Гилязутдинов, 46), Бухаров (Игрок на просмотре, 46), Голдобин (Игрок на просмотре, 46)
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