«Рубин» в контрольном матче уступил «Хайдуку»

Казанскийпроиграл хорватскомусо счётом 0:1 в товарищеском матче на сборе в Австрии.

Единственный гол был забит на 62-й минуте. Иван Коновалов отразил дальний удар Йосипа Юрановича, но первым на добивании оказался Иван Делич.

В следующих контрольных матчах «Рубин» встретится с израильским «Маккаби» из города Петтах-Тиква (17 июля) и английским «Редингом» (20 июля).