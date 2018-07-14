«Ростов» проиграл чешской «Славии»

Футбольный клубв первом контрольном матче на втором сборе в Австрии со счётом 1:2 проиграла пражской «Славии».

В составе «Ростова» единственный гол на 76-й минуте забил нападающий Эльдор Шомуродов, головой замкнув подачу с фланга.

В первом туре РФПЛ «Ростов» в субботу, 28 июля на домашнем стадионе сыграет с грозненским «Ахматом».