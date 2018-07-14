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    «Ростов» проиграл чешской «Славии»

    Ростов РФПЛ Футбол России Товарищеские матчи Календарь РФПЛ
    Футбольный клуб «Ростов» в первом контрольном матче на втором сборе в Австрии со счётом 1:2 проиграла пражской «Славии».

    «Ростов»
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    В составе «Ростова» единственный гол на 76-й минуте забил нападающий Эльдор Шомуродов, головой замкнув подачу с фланга.

    В первом туре РФПЛ «Ростов» в субботу, 28 июля на домашнем стадионе сыграет с грозненским «Ахматом».

    Товарищеский матч
    «Ростов» — «Славия Пр» — 1:2 (0:1)
    Голы: Стох, 34 (0:1). Тецл, 51 (0:2). Шомуродов, 76 (1:2)«Ростов»: Песьяков, Макеев (Логашов, 63), Паршивлюк (Плиев, 63), Вилюш (Ингасон, 63), Хаджикадунич (Мирзов, 63), Гацкан (Гулиев, 63), Калачев (Зуев, 63), Ионов (Скопинцев, 63), Щадин (Маер, 63), Салетрос (Трошечкин, 63), Шомуродов
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