«Ростов» проиграл чешской «Славии»

В составе «Ростова» единственный гол на 76-й минуте забил нападающий Эльдор Шомуродов, головой замкнув подачу с фланга.
В первом туре РФПЛ «Ростов» в субботу, 28 июля на домашнем стадионе сыграет с грозненским «Ахматом».
Товарищеский матч
«Ростов» — «Славия Пр» — 1:2 (0:1)
Голы: Стох, 34 (0:1). Тецл, 51 (0:2). Шомуродов, 76 (1:2)«Ростов»: Песьяков, Макеев (Логашов, 63), Паршивлюк (Плиев, 63), Вилюш (Ингасон, 63), Хаджикадунич (Мирзов, 63), Гацкан (Гулиев, 63), Калачев (Зуев, 63), Ионов (Скопинцев, 63), Щадин (Маер, 63), Салетрос (Трошечкин, 63), Шомуродов