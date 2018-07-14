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    Мендьета: Роналду понадобится много времени для адаптации в Серии А

    Футбол Италии Серия A Ювентус Календарь Серии А
    Экс-полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета выразил мнение, что Криштиану Роналду будет непросто адаптироваться в чемпионате Италии.

    Гаиска Мендьета
    Гаиска Мендьета
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    «Какие советы? Да ну, что вы! Это он бы лучше дал мне совет. Чемпионат Италии сложный. Роналду потребуется много времени, чтобы адаптироваться к нему. Как игроку, который привык к успеху везде и сразу, ему потребуется терпение. А еще — и клубу с его фанатами», — цитирует Мендьету Sport24.

    «Но я уверен, что он будет успешен там, как в Манчестере и Мадриде», — резюмировал испанец.

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