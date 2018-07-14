Мендьета: Роналду понадобится много времени для адаптации в Серии А

Экс-полузащитниквыразил мнение, чтобудет непросто адаптироваться в чемпионате Италии.

«Какие советы? Да ну, что вы! Это он бы лучше дал мне совет. Чемпионат Италии сложный. Роналду потребуется много времени, чтобы адаптироваться к нему. Как игроку, который привык к успеху везде и сразу, ему потребуется терпение. А еще — и клубу с его фанатами», — цитирует Мендьету Sport24.

«Но я уверен, что он будет успешен там, как в Манчестере и Мадриде», — резюмировал испанец.

Напомним, ранее сообщалось о том, что перед отъездом в Италию Роналду выплатит18,8 миллионов евро по налоговому делу. 0