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    Нету: Семак готов к «Зениту» на сто процентов

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    Защитник Луиш Нету, который вернулся в «Зенит» после аренды в «Фенербахче», поделился своим мнением о перспективах Сергея Семака у руля команды.

    Луиш Нету
    Луиш Нету
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    «Помню, когда только перешел в "Зенит", сразу отметил для себя Семака. Личность с фантастическим менталитетом как на поле, так и за его пределами! Его все уважают — игроки, весь персонал клуба, болельщики. Присутствие Семака много значит для нас. Он всегда работал на сто процентов. И даже когда завершил карьеру и стал помогать сначала Андре Виллаш-Боашу, а затем Мирче Луческу, мы чувствовали его энергетику.

    В прошлом году в "Уфе" Семак проделал прекрасную работу. Сейчас он переносит свои идеи на "Зенит". Теперь у нас не просто сильные игроки, а сильные игроки с очень сильным командным духом», — сказал Нету в интервью Sport24.

    «Семак готов к "Зениту" на сто процентов. У него было много времени, он постепенно к этому шел: сначала был игроком, потом вторым тренером. Семак постоянно учился. И когда у него появилась возможность самостоятельной работы в "Уфе", он показал, чего стоит. Он построил прекрасную команду, против которой было непросто играть. Теперь с игроками другого уровня он сможет добиться новых высот. Достичь то, чего ждут от клуба», — также отметил португалец.

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