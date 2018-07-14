Нету: Семак готов к «Зениту» на сто процентов

Защитник, который вернулся впосле аренды в, поделился своим мнением о перспективаху руля команды.

«Помню, когда только перешел в "Зенит", сразу отметил для себя Семака. Личность с фантастическим менталитетом как на поле, так и за его пределами! Его все уважают — игроки, весь персонал клуба, болельщики. Присутствие Семака много значит для нас. Он всегда работал на сто процентов. И даже когда завершил карьеру и стал помогать сначала Андре Виллаш-Боашу, а затем Мирче Луческу, мы чувствовали его энергетику.

В прошлом году в "Уфе" Семак проделал прекрасную работу. Сейчас он переносит свои идеи на "Зенит". Теперь у нас не просто сильные игроки, а сильные игроки с очень сильным командным духом», — сказал Нету в интервью Sport24.

«Семак готов к "Зениту" на сто процентов. У него было много времени, он постепенно к этому шел: сначала был игроком, потом вторым тренером. Семак постоянно учился. И когда у него появилась возможность самостоятельной работы в "Уфе", он показал, чего стоит. Он построил прекрасную команду, против которой было непросто играть. Теперь с игроками другого уровня он сможет добиться новых высот. Достичь то, чего ждут от клуба», — также отметил португалец.