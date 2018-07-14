Экс-президент «Реала» Кальдерон: Продажа Роналду — непростительная ошибка

Экс-президентраскритиковал решениепродать

«Продажа Роналду — непростительная ошибка, за которую Флорентино дорого заплатит. Уход Роналду ударил и по имиджу клуба. Роналду — это живая легенда "Реала". Отличная работа семьи Аньелли.

100 миллионов — этого мало за Криштиану! "Ювентус" провернул отличную сделку. Кто еще может забивать по 50 мячей за сезон, как Роналду? Подумайте о том, сколько другие клубы тратили на трансферы Неймара, Мбаппе и Коутиньо. Роналду все еще их превосходит», — сказал Кальдерон.

«С Роналду "Ювентус" может всерьез нацелиться на Лигу чемпионов. Итальянцы станут отличным примером для всех. Стоимость "Ювентуса" невероятно возрастет, а деньги, уплаченные за трансфер Роналду будут компенсированы рекламой и спонсорскими контрактами», — добавил экс-президент «сливочных».