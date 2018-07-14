Защитник «Спартака» впервые за семь месяцев вернулся в общую группу

Защитник «Спартака»вернулся в общую группу московской команды, информирует официальный сайт «красно-белых».

Футболист получил серьезную травму почти семь месяцев назад — 18 января в Дубае в контрольном матче с китайской командой «Шанхай СИПГ» у него случился разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

23 января в римской клинике «Вилла Стюарт» спартаковцу была сделана операция.

«Это были самые трудные полгода в моей жизни. Счастлив, что они остались позади», — заявил Джикия, который теперь работает без ограничений.

«Спартак» на текущем сборе проведет еще четыре матча — с сербским «Пролетером» (15 июля), словенским «Рударом» (16 июля), турецким «Трабзонспором» (20 июля) и израильским «Ашдодом» (21 июля). 0