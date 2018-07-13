Два игрока «Вест Хэма» пропустят начало сезона

не помогут «Вест Хэму» на старте нового сезона. Оба игрока не успели восстановиться после травм и пропустят еще три месяца.

Кэрролл и Рид вернулись в Лондон после предсезонных сборов в Швейцарии, чтобы обследовать травмы, которые они получили в прошлом сезоне.

«Кэрролл сыграл и забил в воскресенье, но он по-прежнему ощущает дискомфорт в лодыжке. Дальнейшее обследование показало, что ему требуется небольшая операция, чтобы усилить и стабилизировать голеностоп.

Рида беспокоит колено, которое он травмировал в матче против "Суонси" в прошлом сезоне, и ему тоже потребуется операция. Мы решили, что так будет лучше всего. Это позволит игрокам восстановиться как можно скорее», — сказал глава медицинского штаба «Вест Хэма» Ричард Коллиндж.

Сезон-2018/19 в Премьер-лиге стартует 10 августа. 0