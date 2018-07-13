Два игрока «Вест Хэма» пропустят начало сезона

Энди Кэрролл
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Кэрролл и Рид вернулись в Лондон после предсезонных сборов в Швейцарии, чтобы обследовать травмы, которые они получили в прошлом сезоне.
«Кэрролл сыграл и забил в воскресенье, но он по-прежнему ощущает дискомфорт в лодыжке. Дальнейшее обследование показало, что ему требуется небольшая операция, чтобы усилить и стабилизировать голеностоп.
Рида беспокоит колено, которое он травмировал в матче против "Суонси" в прошлом сезоне, и ему тоже потребуется операция. Мы решили, что так будет лучше всего. Это позволит игрокам восстановиться как можно скорее», — сказал глава медицинского штаба «Вест Хэма» Ричард Коллиндж.
Сезон-2018/19 в Премьер-лиге стартует 10 августа. 0