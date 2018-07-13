Экс-президент «Реала»: Роналду будет сложнее в Италии

Криштиану Роналду
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«Считаю, что этого шага от Криштиану следовало ожидать. Очень жаль, ведь команда потеряла прекрасного футболиста, но таковым было его решение.
"Реал" потерял игрока, без которого эту команду уже сложно назвать лучшей в мире. При этом нельзя сравнивать "Реал" с "Ювентусом", ведь в Италии очень многие коллективы действуют от обороны. Там Криштиану будет сложнее, но он должен и сам понимать ситуацию лучше остальных», — цитирует Санса A Bola.
10 июля стало известно, что Роналду подписал с «Ювентусом» четырехлетний контракт и будет зарабатывать 30 миллионов евро в год. Туринский клуб заплатит за португальца 112 миллионов евро. 0