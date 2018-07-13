ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио СарриДвойной налет «Челси» в «Наполи». Победители и проигравшие
  • 18:13
    • ЧМ-2018 — лучший чемпионат мира в истории, заявил Инфантино
  • 15:52
    • «Енисей» проведет первые домашние матчи сезона в Тюмени
  • 15:33
    • СМИ: «Ростов» откажется от аренды нового стадиона
  • 15:16
    • Эрнандес принял предложение ЦСКА
  • 12:40
    • «Челси» объявил об отставке Конте
    Все новости спорта

    В правительстве Ростовской области заявили о подготовке «Ростов Арены» к РФПЛ

    Ростов РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Стадион «Ростов-Арена» по-прежнему остается домашним для футбольного клуба «Ростов».

    «Ростов Арена»
    «Ростов Арена»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

    «Домашней площадкой для ФК "Ростов" на данный момент остается стадион "Ростов Арена".

    Первая игра с чеченским "Ахматом" пройдет уже 28 июля, и мы будем оказывать всяческую поддержку нашему клубу», — цитирует Аракеляна сайт правительства Ростовской области.

  • СМИ: «Ростов» откажется от аренды нового стадиона
  • Читайте по теме

    • Ранее в СМИ появилась информация, что «Ростов» откажется от аренды нового стадиона и продолжит играть на стадионе «Олимп-2». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Международный кубок чемпионов: когда, кто и с кем играет
  • Вчера в 21:14
    •
  • Прогноз
  • Франция — Хорватия
  • 1,91
  • Послезавтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серене легко не будет
  • Анжелик Кербер — Серена Уильямс. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • Удастся ли Бельгии повторно обыграть Англию?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
  • Провалит ли Франция второй финал большого турнира подряд?
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Серена Уильямс Теннис Уимблдон. Кербер снова сыграет в финале с Сереной УильямсРезультаты матчей очередного игрового дня на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» Вчера в 18:180
  • 09:40
    • «Барселона» хочет обменять Гомеша в «Челси» на Канте
  • 07:55
    • Роналду перед отъездом в «Ювентус» выплатит 18,8 млн евро по налоговому делу
  • 07:20
    • «Краснодар» договорился о переходе хавбека сборной Перу
    Варди не удалось спасти положение для сборной Англии Футбол Сборная Англии сама отдала победу ХорватииРеакция спортивной прессы на выход хорватской команды в финал чемпионата мира Вчера в 02:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Повторение финала-2011
  • 1,94
    •
  • 18:23
    • Делф: Мы продвинулись на ЧМ-2018 далеко, но не достигли желаемого результата
  • 17:08
    • Идову готов сыграть на любой позиции в защите
  • 16:55
    • IAAF допустила еще пять россиян к международным стартам
    Марио Манджукич Футбол Дневник ЧМ-2018. Английская трагедия, хорватский героизм и неудачник КейнО главных событиях двадцать третьего игрового дня на чемпионате мира по футболу в России Вчера в 01:290
  • 07:09
    • Англичане пытались сжульничать, пока хорваты праздновали гол     Короче, ЧМ. 11 и 14 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 16:39
    • «Саутгемптон» приобрел защитника менхенгладбахской «Боруссии»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие