В правительстве Ростовской области заявили о подготовке «Ростов Арены» к РФПЛ

«Ростов Арена»
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Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
«Домашней площадкой для ФК "Ростов" на данный момент остается стадион "Ростов Арена".
Первая игра с чеченским "Ахматом" пройдет уже 28 июля, и мы будем оказывать всяческую поддержку нашему клубу», — цитирует Аракеляна сайт правительства Ростовской области.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Ростов» откажется от аренды нового стадиона и продолжит играть на стадионе «Олимп-2». 0