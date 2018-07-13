В правительстве Ростовской области заявили о подготовке «Ростов Арены» к РФПЛ

Стадион «Ростов-Арена» по-прежнему остается домашним для футбольного клуба «Ростов».

Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

«Домашней площадкой для ФК "Ростов" на данный момент остается стадион "Ростов Арена".

Первая игра с чеченским "Ахматом" пройдет уже 28 июля, и мы будем оказывать всяческую поддержку нашему клубу», — цитирует Аракеляна сайт правительства Ростовской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ростов» откажется от аренды нового стадиона и продолжит играть на стадионе «Олимп-2». 0