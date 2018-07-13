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    Руни: «В "Эвертоне" дали понять, что мне стоит уйти»

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Эвертон Календарь АПЛ
    Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал свой уход из «Эвертона», в котором он провел всего один сезон после перехода из «Манчестер Юнайтед».

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни
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    «Ближе к концу прошлого сезона мне просто дали понять, что стоит уйти, тогда все будут счастливы. Я так и не понял, почему они так посчитали, ведь я бы лучшим бомбардиром команды, хоть и действовал большую часть сезона в полузащите.

    В 18, 20 или 21 год я бы мог и не справиться с этой ситуацией. Затем появился вариант с "Ди Си" и несколько других, а я принял мысль о том, что пока менять команду. Прибыл в новый для себя клуб, чтобы забивать голы и добиваться целей, которые поставлены перед командой», — цитирует Руни ESPN.

    В прошлом сезоне на счету 32-летнего экс-форварда сборной Англии 36 поединков и 11 голов во всех турнирах. 0

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