Роналду перед отъездом в «Ювентус» выплатит 18,8 млн евро по налоговому делу

Нападающий сборной Португалиивыплатит Налоговой службе Испании 18,8 миллионов евро, сообщает AS.

Напомним, 33-летний форвард согласился признать себя виновным в четырех налоговых преступлениях. Роналду понесет наказание в виде двух лет лишения свободы (6 месяцев за каждое нарушение) и выплатит казначейству штраф. При этом речь идет об условном сроке.

По данным источника, Роналду и Налоговое управление Испании должны подписать соответствующее соглашение, после чего наказание португальца вступит в силу.

Криштиану не потребуется подписывать документы лично — его представитель сделает это от его имени. Вопрос должен быть решен в течение нескольких дней.

10 июля стало известно, что Роналду подписал с «Ювентусом» четырехлетний контракт и будет зарабатывать 30 миллионов евро в год. Туринский клуб заплатит за португальца 112 миллионов евро. 0