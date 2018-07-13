Роналду перед отъездом в «Ювентус» выплатит 18,8 млн евро по налоговому делу

Напомним, 33-летний форвард согласился признать себя виновным в четырех налоговых преступлениях. Роналду понесет наказание в виде двух лет лишения свободы (6 месяцев за каждое нарушение) и выплатит казначейству штраф. При этом речь идет об условном сроке.
По данным источника, Роналду и Налоговое управление Испании должны подписать соответствующее соглашение, после чего наказание португальца вступит в силу.
Криштиану не потребуется подписывать документы лично — его представитель сделает это от его имени. Вопрос должен быть решен в течение нескольких дней.
10 июля стало известно, что Роналду подписал с «Ювентусом» четырехлетний контракт и будет зарабатывать 30 миллионов евро в год. Туринский клуб заплатит за португальца 112 миллионов евро. 0