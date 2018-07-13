«Реал» сделал официальное заявление по возможному переходу Неймара

Мадридскийсделал официальное заявление по поводу информации о переходе нападающегои сборной Бразилии

Ранее сообщалось, что Неймар стал основной трансферной целью для «Реала» после продажи Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Учитывая постоянную информацию, связывающую игрока "ПСЖ" Неймара с нашим клубом, "Реал" хочет уточнить, что не планировал делать какие-либо предложения игроку.

Между клубами отличные отношения, поэтому если "Реал" в какой-то момент захочет приобрести игрока "ПСЖ", первым делом мы обратимся в клуб», — говорится в официальном сообщении пресс-службы мадридского клуба.

Ранее «Реал» опроверг информацию Televisión Española о том, что предложил «Пари Сен-Жермен» 310 миллионов евро за форварда Неймара. 0