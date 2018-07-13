«Реал» может вернуть Хамеса Родригеса

передумал продаватьполузащитника сборной Колумбии, передает Marca.

27-летний футболист последний год выступал за мюнхенский клуб на правах аренды, которая рассчитана на два сезона, а немецкий гранд готов после ее окончания выкупить хавбека у «Реала» за 40 миллионов евро.

Однако новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги хотел бы видеть Хамеса в составе команды и дать ему еще один шанс. Сам Родригес, по информации источника, готов вернуться.

В прошлом сезоне на счету полузащитника 39 матчей, 8 голов и 14 результативных передач за «Баварию». 0