ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    4 августа Роналду может впервые сыграть за «Ювентус» против «Реала»Международный кубок чемпионов: когда, кто и с кем играет
  • 09:40
    • «Барселона» хочет обменять Гомеша в «Челси» на Канте
  • 07:55
    • Роналду перед отъездом в «Ювентус» выплатит 18,8 млн евро по налоговому делу
  • 07:20
    • «Краснодар» договорился о переходе хавбека сборной Перу
  • 07:09
    • Англичане пытались сжульничать, пока хорваты праздновали гол     Короче, ЧМ. 11 и 14 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
    Все новости спорта

    «Реал» может вернуть Хамеса Родригеса

    Футбол Испании Примера Реал Мадрид Футбол Германии Бундеслига Бавария Трансферы Календарь Примеры
    Мадридский «Реал» передумал продавать «Баварии» полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса, передает Marca.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    27-летний футболист последний год выступал за мюнхенский клуб на правах аренды, которая рассчитана на два сезона, а немецкий гранд готов после ее окончания выкупить хавбека у «Реала» за 40 миллионов евро.

    Однако новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги хотел бы видеть Хамеса в составе команды и дать ему еще один шанс. Сам Родригес, по информации источника, готов вернуться.

    В прошлом сезоне на счету полузащитника 39 матчей, 8 голов и 14 результативных передач за «Баварию». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Международный кубок чемпионов: когда, кто и с кем играет
  • Вчера в 21:14
    •
  • Прогноз
  • Франция — Хорватия
  • 1,91
  • Послезавтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Битва титанов затянется
  • Новак Джокович — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
  • Кто выиграет дуэль мастеров подачи?
  • Кевин Андерсон — Джон Изнер. Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Удастся ли Бельгии повторно обыграть Англию?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Варди не удалось спасти положение для сборной Англии Футбол Сборная Англии сама отдала победу ХорватииРеакция спортивной прессы на выход хорватской команды в финал чемпионата мира Вчера в 02:130
  • 09:58
    • Руни: «В "Эвертоне" дали понять, что мне стоит уйти»
  • 09:27
    • Серена Уильямс: Хочу вдохновлять окружающих своим примером
  • 09:08
    • Кербер: Добилась поставленной цели
    Марио Манджукич Футбол Дневник ЧМ-2018. Английская трагедия, хорватский героизм и неудачник КейнО главных событиях двадцать третьего игрового дня на чемпионате мира по футболу в России Вчера в 01:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Повторение финала-2011
  • 1,94
    •
  • 08:50
    • Экс-президент «Реала»: Роналду будет сложнее в Италии
  • 08:49
    • «Питтсбург» продлил контракт с защитником
  • 08:35
    • Клопп: Ловрен проводит необыкновенный ЧМ-2018
    Зе Луиш забивает почти в каждом матче Футбол В начале большого пути. «Спартак» набирает форму в АвстрииРассказываем о подготовке «красно-белых» к старту нового сезона 11/07/2018 в 21:570
  • 08:32
    • Дуайт Ховард подписал контракт с «Вашингтоном»
  • 08:22
    • «Рубин» интересуется бывшим игроком «Лас-Пальмаса»
  • 08:21
    • «Реал» может вернуть Хамеса Родригеса
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие