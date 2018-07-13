«Краснодар» договорился о переходе хавбека сборной Перу

Руководство «Краснодара» согласовало с «Сан-Паулу» трансфер полузащитника, сообщает Globo.

Сумма сделки составит 8 миллионов евро, еще 2 миллиона «Сан-Паулу» может получить в виде бонусов. Средства будут выплачены в рассрочку.

На игрока сборной Перу также претендовал клуб MLS «Орландо Сити».

Ранее главный тренер «Сан-Паулу» Диего Агирре признался, что в клубе смирились с предстоящим уходом Куэвы.

В составе бразильского клуба 26-летний футболист провел 81 матч и забил 20 голов.

Куэва выступал на чемпионате мира—2018, выйдя на поле во всех трех матчах группового этапа. 0