Оздоев: Слухи об уходе Манчини из «Зенита» повлияли на команду

Полузащитник «Зенита»поделился мнением о причинах неудачного выступления команды во второй половине прошлого сезона.

«В конце прошлого чемпионата говорили, что в "Зените" есть разделение на аргентинцев и всех остальных? Никогда такого не было.

Нужно понимать, что ребята приехали из одной страны. Так что вполне естественно, что им легче даётся общение между собой.

Не вижу никакой проблемы в том, что они постоянно вместе. У них один язык, им так удобнее.

Что касается провала команды во второй части сезона, то было много факторов. Например, в матче с "Краснодаром" нам не повезло.

Думаю, что и психология свою роль сыграла. Слухи о том, что Манчини уходит, тоже повлияли. В итоге всё накопилось в большой пузырь, который в какой-то момент лопнул.

Это правда, что Манчини объявил игрокам об уходе перед матчем с Хабаровском. По крайней мере я услышал от него это перед игрой со СКА», — сказал Оздоев Sport24.

«Зенит» финишировал на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ в прошлом сезоне. Манчини клуб покинул, а на его место был назначен Сергей Семак. 0