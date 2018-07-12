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    Оздоев: Слухи об уходе Манчини из «Зенита» повлияли на команду

    Зенит РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о причинах неудачного выступления команды во второй половине прошлого сезона.

    Магомед Оздоев
    Магомед Оздоев
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    «В конце прошлого чемпионата говорили, что в "Зените" есть разделение на аргентинцев и всех остальных? Никогда такого не было.

    Нужно понимать, что ребята приехали из одной страны. Так что вполне естественно, что им легче даётся общение между собой.

    Не вижу никакой проблемы в том, что они постоянно вместе. У них один язык, им так удобнее.

    Что касается провала команды во второй части сезона, то было много факторов. Например, в матче с "Краснодаром" нам не повезло.

    Думаю, что и психология свою роль сыграла. Слухи о том, что Манчини уходит, тоже повлияли. В итоге всё накопилось в большой пузырь, который в какой-то момент лопнул.

    Это правда, что Манчини объявил игрокам об уходе перед матчем с Хабаровском. По крайней мере я услышал от него это перед игрой со СКА», — сказал Оздоев Sport24.

    «Зенит» финишировал на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ в прошлом сезоне. Манчини клуб покинул, а на его место был назначен Сергей Семак. 0

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