Марсело попрощался с Роналду

Защитникопубликовал в соцсетях прощальное обращение к, который ранее перешел в

«Пришло время попрощаться. Клянусь, я не думал, что этот день когда-нибудь придет! Но ничто в этой жизни не вечно. Надеюсь, ты будешь счастлив во время своего нового путешествия. Мы провели вместе почти 10 лет, полные радости, отличного футбола, побед, поражений и незабываемых моментов! Я многому научился у тебя, твоя преданность — самая невероятная вещь, которую я видел у спортсмена. Всего самого лучшего тебе и твоей прекрасной семье.

Буду скучать по твоим речам перед матчами, стремлению к победе и готовности делиться опытом с младшими. Горжусь тем, что играл с тобой — не только потому, что ты величайший футболист, но и потому, что ты невероятный человек. Когда я завершу карьеру, буду сидеть в баре, пить, рассказывать истории и показывать все наши фотографии», — цитирует бразильца «Чемпионат».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, проведя 438 матчей и забив 451 мяч. 0