СМИ: «Челси» уволил Конте

отправлен в отставку с поста главного тренера

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным издания, вместе с итальянцем тренерский штаб «синих» покинули и его помощники.

Также отмечается, что руководство «Челси» должно выплатить 48-летнему специалисту около 9,5 миллиона фунтов стерлингов за досрочное расторжение контракта.

Конте возглавлял лондонцев с 2016 года и привел к победе в АПЛ в сезоне 2016-2017. По итогам прошлого сезона команда не сумела пробиться в Лигу чемпионов, заняв пятое место.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новым главным тренером «Челси» станет Маурицио Сарри. 0