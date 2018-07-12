«Ростов» усилился хавбеком молодежной сборной Швеции

Футбольный клубзаключил соглашение с защитником молодежной сборной Швеции

Контракт рассчитан на пять лет, сообщается на официальном сайте команды.

Хаджикадунич попал в систему «Мальме» в 2012 году, а спустя четыре года дебютировал в основной команде. В общей сложности в составе клуба 20-летний игрок обороны провел 5 матчей.

В январе Хаджикадунич на правах аренды перешел в другую шведскую команду «Треллеборг», за которую успел сыграть 11 встреч.

Выступал за сборную Швеции U-17 и U-19. В 2016-м году отличился голом за команду среди игроков, не старше 19-ти лет в матче против Мальты.

В настоящее время — футболист молодежной сборной Швеции. Провел за эту команду 3 игры, во всех трех встречах шведы одержали победы, не пропустив ни одного мяча. 0