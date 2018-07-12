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    «Ростов» усилился хавбеком молодежной сборной Швеции

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    Футбольный клуб «Ростов» заключил соглашение с защитником молодежной сборной Швеции Деннисом Хаджикадуничем.

    Деннис Хаджикадунич
    Деннис Хаджикадунич
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    Контракт рассчитан на пять лет, сообщается на официальном сайте команды.

    Хаджикадунич попал в систему «Мальме» в 2012 году, а спустя четыре года дебютировал в основной команде. В общей сложности в составе клуба 20-летний игрок обороны провел 5 матчей.

    В январе Хаджикадунич на правах аренды перешел в другую шведскую команду «Треллеборг», за которую успел сыграть 11 встреч.

    Выступал за сборную Швеции U-17 и U-19. В 2016-м году отличился голом за команду среди игроков, не старше 19-ти лет в матче против Мальты.

    В настоящее время — футболист молодежной сборной Швеции. Провел за эту команду 3 игры, во всех трех встречах шведы одержали победы, не пропустив ни одного мяча. 0

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