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    «Габала» — «Прогресс Нидеркорн». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Габала — Прогресс Нидеркорн. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2018)

    Лига Европы
    В 19:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч «Габала» — «Прогресс Нидеркорн».

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    Составы команд:

    «Габала»: Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Ilgar Gurbanov, Bahlul Mustafazade, Urfan Abbasov, Elvin Jamalov, Asif Mammadov, Сабьен Лилай, R.Aliyev, Segun James Adeniyi, Steven Joseph-Monrose.

    «Прогресс Нидеркорн»: Sebastian Flauss, Jordan Gobron, M.Santos, Adrian Ferino, Tim Hall, Olivier Thill, M.Mutsch, Sebastien Thill, Mayron De Almeida, Yannick Bastos, Emmanuel Francoise.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Габала» со счетом 2:0. 0

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