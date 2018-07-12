Габала — Прогресс Нидеркорн. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2018)

Составы команд:
«Габала»: Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Ilgar Gurbanov, Bahlul Mustafazade, Urfan Abbasov, Elvin Jamalov, Asif Mammadov, Сабьен Лилай, R.Aliyev, Segun James Adeniyi, Steven Joseph-Monrose.
«Прогресс Нидеркорн»: Sebastian Flauss, Jordan Gobron, M.Santos, Adrian Ferino, Tim Hall, Olivier Thill, M.Mutsch, Sebastien Thill, Mayron De Almeida, Yannick Bastos, Emmanuel Francoise.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Габала» со счетом 2:0. 0