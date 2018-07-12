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    «Ференцварош» — «Маккаби Т-А». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ференцварош — Маккаби Т-А. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2018)

    Лига Европы
    В 20:00 в матче квалификации Лиги Европы начнётся матч «Ференцварош» — «Маккаби Т-А».

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    Составы команд:

    «Ференцварош»: Денеш Дибуш, Abraham Frimpong, Гергэ Ловренчич, Endre Botka, Марко Блажич, Stefan Spirovski, Davide Lanzafame, Lukacs Bole, Fernando Gorriaran, Roland Varga, Kjartan Finnbogason.

    «Маккаби Т-А»: Predrag Rajkovic, Eliazer Dasa, Jair Amador, Enric Saborit, E.Tibi, Dor Micha, Avi Rikan, E.Golasa, Dor Peretz, Vidar Oern Kjartansson, Aaron Schoenfeld.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Маккаби Т-А» со счетом 0:1. 0

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