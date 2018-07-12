Ференцварош — Маккаби Т-А. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2018)

Составы команд:
«Ференцварош»: Денеш Дибуш, Abraham Frimpong, Гергэ Ловренчич, Endre Botka, Марко Блажич, Stefan Spirovski, Davide Lanzafame, Lukacs Bole, Fernando Gorriaran, Roland Varga, Kjartan Finnbogason.
«Маккаби Т-А»: Predrag Rajkovic, Eliazer Dasa, Jair Amador, Enric Saborit, E.Tibi, Dor Micha, Avi Rikan, E.Golasa, Dor Peretz, Vidar Oern Kjartansson, Aaron Schoenfeld.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Маккаби Т-А» со счетом 0:1. 0