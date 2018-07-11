Сальгадо: Головин идеально подошел бы «Реалу»

Экс-защитниквыразил мнение, что хавбекаждет большое будущее.

«Сборная России великолепно показала себя на чемпионате мира по футболу. То, что она дошла до четвертьфинала, действительно большое достижение.

Немалый вклад в этот успех внес и Александр Головин, который является молодым и очень талантливым футболистом. Уже сейчас он может успешно выступать в любых европейских клубах топ-уровня и, на мой взгляд, идеально подошел бы для игровой модели мадридского "Реала".

У него все впереди. Александр — очень талантливый игрок, и я уверен, что его ждет очень хорошая карьера и большое будущее», — приводит слова Сальгадо ТАСС.