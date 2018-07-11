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    Сальгадо: Головин идеально подошел бы «Реалу»

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    Экс-защитник «Реала» и сборной Испании Мичел Сальгадо выразил мнение, что хавбека сборной России и ЦСКА Александра Головина ждет большое будущее.

    Мичел Сальгадо
    Мичел Сальгадо
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    «Сборная России великолепно показала себя на чемпионате мира по футболу. То, что она дошла до четвертьфинала, действительно большое достижение.

    Немалый вклад в этот успех внес и Александр Головин, который является молодым и очень талантливым футболистом. Уже сейчас он может успешно выступать в любых европейских клубах топ-уровня и, на мой взгляд, идеально подошел бы для игровой модели мадридского "Реала".

    У него все впереди. Александр — очень талантливый игрок, и я уверен, что его ждет очень хорошая карьера и большое будущее», — приводит слова Сальгадо ТАСС.

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