«Ливерпуль» продлил контракт с вингером

«Ливерпуль» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с вингером

Подробности соглашения «красных» с 21-летним футболистом не разглашаются. Известно лишь то, что договор является долгосрочным.

«Очень рад, что подписал новый контракт. Когда мне только сделали предложение, я был немного шокирован. Хотелось все разложить по полочкам, а уже после этого ставить подпись.

Теперь же все сделано правильно. Я чувствую, что теперь могу сосредоточиться на футболе. Постараюсь произвести впечатление на тренерский штаб», — заявил Уилсон.

Отметим, что Уилсон вернулся в «Ливерпуль» к началу предсезонной подготовки, проведя последние полгода в аренде в «Халл Сити». Он забил семь голов в 13 матчах за «тигров». 0