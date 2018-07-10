«Спартак» проиграл «Риеке», Жиго забил автогол

Московскийв контрольном матче на сборе в Австрии проиграл хорватскойсо счетом 1:3.

В составе победителей дубль оформил нападающий Антонио-Мирко Колак, а ещё один мяч забил в собственные ворота защитник «Спартака» Самуэль Жиго.

За красно-белых в концовке матча отличился Артём Тимофеев.

«Риека» по итогам минувшего сезона заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Хорватии. «Спартак» финишировал на третьей строчке в таблице РФПЛ.

Для «Спартака» это первое поражение в межсезонье. Ранее команда на первом домашнем сборе в Москве добилась пяти побед.

В Филлахе подопечные Массимо Карреры проведут еще пять контрольных матчей: 11 июля команда сыграет с чешским «Словацко», 15-го — с сербским «Пролетером», 16-го — со словенским «Рударом», 20-го — с турецким «Трабзонспором» и 21-го — с израильским «Ашдодом».