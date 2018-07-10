«Спартак» проиграл «Риеке», Жиго забил автогол

В составе победителей дубль оформил нападающий Антонио-Мирко Колак, а ещё один мяч забил в собственные ворота защитник «Спартака» Самуэль Жиго.
За красно-белых в концовке матча отличился Артём Тимофеев.
«Риека» по итогам минувшего сезона заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Хорватии. «Спартак» финишировал на третьей строчке в таблице РФПЛ.
Для «Спартака» это первое поражение в межсезонье. Ранее команда на первом домашнем сборе в Москве добилась пяти побед.
В Филлахе подопечные Массимо Карреры проведут еще пять контрольных матчей: 11 июля команда сыграет с чешским «Словацко», 15-го — с сербским «Пролетером», 16-го — со словенским «Рударом», 20-го — с турецким «Трабзонспором» и 21-го — с израильским «Ашдодом».
Товарищеский матч
«Спартак» — «Риека» — 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 Жиго (35, в свои ворота). 0:2 Чолак (67). 0:3 Чолак (73). 1:3 Тимофеев (87)«Спартак»: Максименко, Ещенко (Миронов, 61), Мамин (Лихачев, 61), Жиго (Петкович, 61), Мельгарехо (Комбаров, 61), Фернандо (Ерёменко, 61), Глушаков (Тимофеев, 61), Попов (Игнатов, 61), Ташаев, Промес (к) (Ханни, 46), Луис АдрианоЗапасные: Терёшкин, Полубояринов, Ломовицкий, З. Бакаев, Нимели