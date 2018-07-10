Сальгадо: Роналду — символ целой эпохи в истории «Реала»

Бывший защитникпрокомментировал возможный переход португальца

«Мне будет очень жаль, если Роналду таки покинет "Реал". Считаю его главным символом целой эпохи в клубе, которая все еще продолжается.

Я хорошо знаком с Криштиану, поэтому знаю точно, что он понимает абсолютно все последствия своих решений. Это феноменальный игрок. Если он уйдет, то я просто скажу ему спасибо за все, что он сделал для клуба», — цитирует Сальгадо Football Italia.

По данным ряда источников, 33-летний португалец намерен перейти в туринский клуб за 100 миллионов евро. 0