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    Сальгадо: Роналду — символ целой эпохи в истории «Реала»

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    Бывший защитник мадридского «Реала» Мичел Сальгадо прокомментировал возможный переход португальца Криштиану Роналду в «Ювентус».

    Мичел Сальгадо
    Мичел Сальгадо
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    «Мне будет очень жаль, если Роналду таки покинет "Реал". Считаю его главным символом целой эпохи в клубе, которая все еще продолжается.

    Я хорошо знаком с Криштиану, поэтому знаю точно, что он понимает абсолютно все последствия своих решений. Это феноменальный игрок. Если он уйдет, то я просто скажу ему спасибо за все, что он сделал для клуба», — цитирует Сальгадо Football Italia.

    По данным ряда источников, 33-летний португалец намерен перейти в туринский клуб за 100 миллионов евро. 0

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