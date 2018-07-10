Гендиректор «Сочи» надеется на переезд на «Фишт» в течение месяца

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи»рассказал, где будет играть команда в новом сезоне.

«Сочи», выступавший в сезоне 2017/18 как «Динамо» из Санкт-Петербурга и занявший шестое место в первенстве ФНЛ, официально сменил название 6 июля.

«Первый домашний матч сезона проведем на стадионе "Юг Спорт" имени Метревели. На "Фиште" сейчас идет демонтаж оборудования после чемпионата мира, нужно также поработать с газоном.

Вчера обошли с руководством стадиона спортивный объект, посмотрели все. Есть понимание, в каком направлении работать.

Надеемся, что в течение месяца сможем утрясти эти моменты и начать играть на новом стадионе», — приводит слова Рубашко «Р-Спорт». 0