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    Гендиректор «Сочи» надеется на переезд на «Фишт» в течение месяца

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    Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, где будет играть команда в новом сезоне.

    «Фишт»
    «Фишт»
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    «Сочи», выступавший в сезоне 2017/18 как «Динамо» из Санкт-Петербурга и занявший шестое место в первенстве ФНЛ, официально сменил название 6 июля.

    «Первый домашний матч сезона проведем на стадионе "Юг Спорт" имени Метревели. На "Фиште" сейчас идет демонтаж оборудования после чемпионата мира, нужно также поработать с газоном.

    Вчера обошли с руководством стадиона спортивный объект, посмотрели все. Есть понимание, в каком направлении работать.

    Надеемся, что в течение месяца сможем утрясти эти моменты и начать играть на новом стадионе», — приводит слова Рубашко «Р-Спорт». 0

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