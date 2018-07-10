Рамос пожелал Роналду удачи в новом клубе

Капитан «Реала»пожелал удачи своему бывшему партнеру по команде, который принял решение перейти в «Ювентус».

Португалец сам обратился к руководству «сливочных» с просьбой одобрить трансфер.

«Криштиану, твои голы, твоя статистика и все то, что мы выиграли вместе, говорят сами за себя. Ты заслужил особое место в истории "Реала".

Мы всегда будем помнить тебя. Было приятно играть вместе с тобой. Крепко обнимаю и желаю удачи!», — написал Рамос на своей странице в Twitter.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года и с тех пор провел за команду 438 матчей, в которых забил 451 мяч, став лучшим бомбардиром в истории клуба. 0