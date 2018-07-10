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    Левандовски уже не хочет покидать «Баварию»

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    Форвард сборной Польши Роберт Левандовски передумал уходить из «Баварии», сообщает Bild.

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски
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    По информации источника, на решение 29-летнего бомбардира повлияло неудачное выступление на чемпионате мира в России, где полякам не удалсь выйти из группы, а Левандовски вовсе не отметился результативными действиями.

    Действующее соглашение футболиста в «Баварией» действует до лета 2021 года. Ранее Левандовски заявлял, что не хочет всю карьеру провести в одном чемпионате.

    Напомним, поляк играет в Бундеслиге с 2010 года, когда перешел в дортмундскую «Боруссию». В 2014-м Левандовски присоединился к «Баварии». 0

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