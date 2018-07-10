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    Капелло: Не думал, что «Ювентус» сможет заполучить Роналду

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    Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло признался, что не верил в переход нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Напомним, что сегодня я 33-летний португалец стал игроком туринского клуба.

  • «Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус»
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    • «Приезд Криштиану очень важен для всего итальянского футбола — гениальная сделка ля "Ювентуса" и для всей Италии.

    Это еще и отличная инвестиция, ведь Роналду является машиной для зарабатывания денег, поэтому его переход принесет определенный доход "Ювентусу".

    Не думал, что они смогут его заполучить, поскольку с мадридской стороны слышал разную информацию. Но, возможно, все это было частью испанского плана.

    Думаю, что Игуаин уйдет. Вероятно, он направится в "Челси", где Маурицио Сарри будет ждать его с распростертыми объятиями», — сказал Капелло в интервью Sky Sport Italia.

    Роналду выступал за «Реал» с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов.

    В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола.

    Кроме того, на счету португальца пять «Золотых мячей», из которых четыре он получил в составе «Реала». 0

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