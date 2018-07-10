Капелло: Не думал, что «Ювентус» сможет заполучить Роналду

Бывший главный тренер «Реала»признался, что не верил в переход нападающего

Напомним, что сегодня я 33-летний португалец стал игроком туринского клуба.

«Приезд Криштиану очень важен для всего итальянского футбола — гениальная сделка ля "Ювентуса" и для всей Италии.

Это еще и отличная инвестиция, ведь Роналду является машиной для зарабатывания денег, поэтому его переход принесет определенный доход "Ювентусу".

Не думал, что они смогут его заполучить, поскольку с мадридской стороны слышал разную информацию. Но, возможно, все это было частью испанского плана.

Думаю, что Игуаин уйдет. Вероятно, он направится в "Челси", где Маурицио Сарри будет ждать его с распростертыми объятиями», — сказал Капелло в интервью Sky Sport Italia.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов.

В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола.

Кроме того, на счету португальца пять «Золотых мячей», из которых четыре он получил в составе «Реала». 0