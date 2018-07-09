Ташаев рассказал, кто уговаривал его перейти в «Спартак»

Бывший полузащитник «Динамо», который 6 июля подписал контракт со «Спартаком», объяснил, почему решил покинуть «бело-голубых».

«"Спартак" всегда борется за самые высокие места, играет в еврокубках, поэтому мой выбор пал именно на эту команду. Все получилось очень быстро. Я рад оказаться в "Спартаке". Команда встретила тепло, за это благодарен ребятам. Говорил ли мне что-то Зобнин? Честно говоря, да. Он говорил, что это сильная команда. "Переходи — не пожалеешь!".

Что касается целей, то мне нужно побыстрее познакомиться с командой, понять, какие здесь требования. Буду выкладываться, чтобы помочь команде. Каррера пока только поприветствовал, думаю, в ближайшее время состоится разговор», — сказал Ташаев пресс-службе «Спартака».

С 2011 года Ташаев выступал за дубль московского «Динамо», а с 2014-го — за основной состав «бело-голубых». За это время провел 79 матчей и забил 9 мячей. 0